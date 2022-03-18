Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні Арестович у відповідь на заклики до деблокади міста Маріуполя, яке вже кілька днів перебуває в оточенні ворожих військ, заявив, що це неможливо, і про це не може бути навіть мови. Наразі, стверджує він, військове рішення неможливе, а над політичним рішенням цієї катастрофічної ситуації влада працює щодня.

Відповідь бійців “Азова”

Командир другого батальйону полку “Азов” Дмитро Кухарчук, як і його товариші, категорично не згоден з такими висновками радника Єрмака.

Кухарчук щиро переконаний у тому, що питання деблокади міст, як і будь-яких інших військових операцій – суто прерогатива військових, а Олексій Арестович для цього не має відповідних компетенцій.

“Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій – це прерогатива дієвих військових, а не блогерів. Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов’язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, — не коректно”, – стверджує командир другого батальйону.

Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.

“Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції – і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе“, – заявив військовий.

Що відбувається в Маріуполі?

Про ситуацію в Маріуполі розповів один із бійців “Азова”, який зі своїми побратимами відвойовує місто та чинить опір російській армії, яка переважає кількісно.

Військовий зняв відео, де розповів, що у цей момент в місті лунають постріли, авіація та артилерія противника працюють безупину.

“Місто зрівнюють з землею. Орки розстрілюють тих, хто був пов’язаний з армією. Людей беруть у заручники“, – розповів він.

“Азовець” розповів, що досі триває процес демонтажу завалів Драмтеатру, а кількість загиблих від цього злочину РФ досі невідома.

Захисники України продовжують свою боротьбу, зокрема трофейною зброєю. Вони чекають на прибуття основних сил і деблокади міста. Українські військові у Маріуполі щодня знищують ворожу техніку та живу силу загарбників.

“Я наголошую на тому, що Путіну потрібен Маріуполь, щоб показати слабкість нашої держави. Наголошую, що Путіну потрібен Маріуполь, щоб створити сухопутний шлях до Криму. Наголошую, що Путіну потрібен Маріуполь, щоб приховати реальну кількість жертв серед цивільного населення. Адже все, що вам говорять, значно відрізняється від реальності”, – стверджує військовий.