Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
У відомстві наголосили, що також на засіданні уряду було підтримано проєкт розпорядження президента України про утворення делегації України для участі у переговорах з МБРР щодо укладення угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку фінансування.
Відтак кредит буде надано на пільгових умовах під гарантії Великої Британії та Данії, термін погашення кредиту – 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25% річних, нараховується на невикористану частину позики.
У Мінфіні розповіли, що кошти буде спрямовано на оплату роботи працівників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, внутрішньо переміщених осіб. А також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.
Варто зазначити, що проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” впроваджується з червня 2022 року. Загальний обсяг залучених коштів становить 7,3 млрд доларів.
Мета зазначеного проєкту – підтримка стійкої спроможності уряду України здійснювати адміністративну діяльність та надавати послуги для виконання основних державних функцій на національному та регіональному рівнях.
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