Сьогодні, 10 вересня, на засіданні уряду України було прийнято рішення про залучення додаткового фінансування у розмірі 530 млн доларів у межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) й Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У відомстві наголосили, що також на засіданні уряду було підтримано проєкт розпорядження президента України про утворення делегації України для участі у переговорах з МБРР щодо укладення угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку фінансування.

Відтак кредит буде надано на пільгових умовах під гарантії Великої Британії та Данії, термін погашення кредиту – 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25% річних, нараховується на невикористану частину позики.

У Мінфіні розповіли, що кошти буде спрямовано на оплату роботи працівників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, внутрішньо переміщених осіб. А також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Варто зазначити, що проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” впроваджується з червня 2022 року. Загальний обсяг залучених коштів становить 7,3 млрд доларів.

Мета зазначеного проєкту – підтримка стійкої спроможності уряду України здійснювати адміністративну діяльність та надавати послуги для виконання основних державних функцій на національному та регіональному рівнях.