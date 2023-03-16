Найближчим часом Міжнародний валютний фонд може оголосити про нову програму кредитування України. Строком на чотири роки вона передбачає виділення 15,6 млрд доларів.

Про це повідомило The Financial Times.

За даними джерела, рішення про програму “неминуче”. Видання стверджує, що на МВФ тиснуть для надання більшого комплексного пакета допомоги.

Раніше МВФ зазначав, що переговори з урядом України були продуктивними. Серед цього було досягнуто дуже гарного прогресу відповідно до набору політик, які могли б лежати в основі програми, що підтримується фондом.

“Спираючись на цей прогрес, співробітники та влада розраховує завершити обговорення найближчими днями”, — зазначав Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні.

Світовий банк оцінював, що внаслідок російських атак більш як половина енергетичної інфраструктури країни була зруйнована. Завдані обстріли та пошкодження посилили удар по економіці України.

Раніше Україна отримала від МВФ екстрене фінансування у розмірі 2,7 млрд доларів. Ще у грудні передбачили чотиримісячну програму для країни, спрямовану на зміцнення економіки та підготовку її до отримання великого кредиту із фонду.