Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.
Такі заходи були прийняті після того, як вірус поширився за межі Китаю в більш ніж 70 країн.
У МВФ заявили, що виділять гроші, щоб допомогти бідним країнам і країнам з середнім рівнем доходу зі слабкими системами охорони здоров’я стримати епідемію.
Водночас, у фонді зазначили, що поширення коронавірусу звело нанівець очікування сильнішого економічного зростання цього року й призведе до того, що глобальний приріст виробництва у 2020 році досягне найповільнішого темпу після фінансової кризи 2008 року.
“Глобальне зростання у 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, але наскільки воно буде падати і як довго це триватиме, поки важко передбачити”, – зазначила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
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