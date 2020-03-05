Міжнародний валютний фонд сповістив про виділення $50 мільярдів допомоги країнам, що постраждали від коронавірусу.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Такі заходи були прийняті після того, як вірус поширився за межі Китаю в більш ніж 70 країн.

У МВФ заявили, що виділять гроші, щоб допомогти бідним країнам і країнам з середнім рівнем доходу зі слабкими системами охорони здоров’я стримати епідемію.

Водночас, у фонді зазначили, що поширення коронавірусу звело нанівець очікування сильнішого економічного зростання цього року й призведе до того, що глобальний приріст виробництва у 2020 році досягне найповільнішого темпу після фінансової кризи 2008 року.

“Глобальне зростання у 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, але наскільки воно буде падати і як довго це триватиме, поки важко передбачити”, – зазначила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.