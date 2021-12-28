Міністерств внутрішніх справ України та президент Американської торговельної палати в Україні підписали спільний Меморандум про співпрацю.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МВС у Facebook.

“Попри велику кількість завдань, які виконує Міністерство внутрішніх справ України, ми добре розуміємо необхідність захисту інвестицій у нашу країну. Чесна робота бізнесу в Україні зміцнює економіку держави, а це, своєю чергою, дає можливість платити гідну зарплату поліціянтам чи закуповувати техніку для рятувальників”, – зазначив міністр Монастирський.

Міністр розповів представникам торговельної палати про результати роботи та про проведення спільної операції “Акциз”.

Своєю чергою Гундер наголосив, що бізнес радо вітає відкриття Офісу захисту бізнесу в МВС.

“Від імені нашої асоціації дякую за ту роботу, яку вже розпочали та за ті можливості, які чекають нас попереду. Ми раді, що ведеться діалог, що МВС почуло голос бізнесу, що нарешті запрацював Офісу захисту бізнесу”, – зазначив міністр.