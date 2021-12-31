Колишній спікер Верховної Ради, а нині позафракційний народний депутат Дмитро Разумков записав відеозвернення до громадян України, у якому привітав усіх з Новим роком.

Відеопривітання він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

“Ми чесно працювали весь рік, бувало понаднормово та без вихідних. Працювали для того, щоб принести свої перемоги та сподівання у кожну сім’ю. Наближається день, коли ми щиро віримо у те, що будь-які мрії обов’язково збудуться”, – сказав Д.Разумков.

Колишній голова Парламенту також закликав кожного вірити у краще та робити усе можливе для досягнення спільної мети.

“Нехай Новий рік буде сповнений позитивом, перемогами та яскравими емоціями. Вітаю усіх з Новим роком!” – підписав відео Дмитро Разумков.

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Довідка. 7 жовтня у Верховній Раді відкликали Д.Разумкова з посади голови Парламенту. У залі набрали 284 голоси за його відставку. Новим спікером став колишній заступник – Руслан Стефанчук. Пізніше Д.Разумков заявив, що багато “слуг народу” вибачилися перед ним за його відставку.