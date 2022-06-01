Президент США Джо Байден назвав мету Сполучених Штатів щодо України та розповів про те, яку допомогу надасть Києву для боротьби з російським агресором.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

За словами Байдена, Росія сподівалась захопити Україну за три дні. Однак повномасштабна війна триває вже понад три місяці і США допомагають Україні у боротьбі з Росією, тому лідер Сполучених Штатів вирішив озвучити чіткі цілі цієї допомоги.

“Мета Америки проста. Ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну з засобами для стримання і захисту від подальшої агресії”, – наголосив Джо Байден.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що ця війна “закінчиться тільки дипломатичним шляхом”. Однак, додав Байден, перемовини є відбитком подій на полях бою, тому США оперативно відправили Україні вагому кількість озброєння та боєзапасів, щоб Київ міг боротись та займати сильну позицію на перемовинах.

“Тому я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєзапаси, які дозволять їм більш точно вражати основні об’єкти на полі бою в Україні”, – сказав президент США.

За його словами, Вашингтон продовжить співпрацю з союзниками по антиросійських санкціях. Також США продовжать надавати Україні сучасне озброєння, серед якого:

– протитанкові ракети Javelin

– зенітні ракети Stinger

– потужні артилерійські та високоточні ракетні комплекси

– радари

– безпілотники

– гелікоптери Мі-17

– боєзапаси

Окрім цього США не припинять і фінансову допомогу, тому Київ може очікувати на мільярдну підтримку, як це було ухвалено Конгресом США.

США допоможуть також своїм європейським партнерам знизити залежність від російських паливних ресурсів та прискорять перехід на екологічно чисту енергію.

Також Байден наголосив, що США укріплятимуть східний фланг НАТО силами та засобами, разом з іншими союзниками.

“Ми не шукаємо війни між НАТО та Росією. Всупереч тому, що я не згоден з поглядами Володимира Путіна і вважаю його дії обурливими, США не будуть домагатись його вигнання з Москви. Поки США чи наші союзники не будуть атаковані, ми не братимемо безпосередню участь у цьому конфлікті, не будемо відправляти війська в Україну, не будемо атакувати російські війська. Ми не заохочуємо й не дозволяємо Україні завдавати удари за її межами. Ми не хочемо затягувати війну для того, щоб завдати болю Росії”, – сказав Байден.

За словами американського лідера, протягом всього цього часу його головним принципом було: “Нічого про Україну без України”. Він додав, що не буде змушувати офіційний Київ йти на територіальні поступки.

Також він зауважив, що перемовини Києва та Москви зайшли у глухий кут не через Україну, а через те, що Росія продовжує війну і намагається захопити більшу частину української території.

“США будуть продовжувати роботу по зміцненню України та підтримувати її намагання щодо досягнення завершення конфлікту шляхом перемовин”, – додав Байден.

Байден пригадав про російські злочини в Україні, такі як бомбардування цивільних об’єктів, про українців, які були вимушені виїхати за кордон, про свою зустріч з вимушеними переселенцями у Польщі та наголосив, що жодна людина не могла залишитись байдужою до таких жахів.

Він додав, що підтримка України, коли вона цього потребує – це не просто правильно, а життєво важливо, щоб забезпечити мир та стабільність у Європі та дати зрозуміти, що сила не означає правоту.

“Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле іншим потенціальним агресорам сигнал про те, що вони можуть захопити чужі території і підкорити собі інші країни”, – наголосив президента США.

Такий розвиток подій поставить під загрозу інші демократії, що може призвести до кінця міжнародного порядку та відкрити двері для агресії в інших державах, що стане катастрофою для всього світу.

Щодо можливого застосування ядерної зброї Росією, Байден зауважив, що на даний час США не бачать такої загрози. Водночас навіть риторика Кремля щодо можливого застосування ядерної зброї є “небезпечною та вкрай безвідповідальною”.

“Американці залишаться з українським народом, тому що ми розуміємо, що свобода не безплатна. Це те, що ми завжди робили, коли противники свободи намагались залякати і принижувати невинних людей і це те, що ми робимо зараз. Володимир Путін не очікував такої єдності та сили нашої відповіді. Він помилився. Якщо він очікує, що найближчими місяцями ми вагатимемось чи зламаємось – він так само помиляється”, – резюмував Байден.