Про це інформує американський телеканал CNN.

Президент США наголосив, що у момент, коли РФ знову веде агресивну війну, щоб знищити свободу та демократію, саму культуру та самобутність сусідньої України, ясно бачиш усе, що поставлено на карту – “свобода ніколи не була вільною, демократії завжди потрібні чемпіони”.

За словами Байдена, у багаторічній боротьбі за демократію та свободу Україна та її народ перебувають на передовій, борючись за порятунок своєї нації.

“Але їхня боротьба є частиною більшої боротьби, яка об’єднує всіх людей, це боротьба, в якій брали участь багато патріотів, чий вічний спочинок тут, на цих святих місцях, – битви між демократією та автократією; між свободою і репресіями; між апетитами та амбіціями небагатьох, які вічно прагнуть домінувати над життям і свободами багатьох; боротьба за основні демократичні принципи, за верховенство права, вільні та чесні вибори, свободу слова та зібрань, свободу віросповідання, свободу преси – принципи, які є важливими для вільного суспільства”, – зазначив президент США.

Міністр оборони США Ллойд Остін, який представив Байдена, повторив настрої президента, зауваживши у своїй промові про “силу демократичних громадян і військовослужбовців протистояти тиранії, жорстокості та гнобленню” в Україні, в якій триває вторгнення РФ.