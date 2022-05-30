Про це інформує американський телеканал CNN.
Президент США наголосив, що у момент, коли РФ знову веде агресивну війну, щоб знищити свободу та демократію, саму культуру та самобутність сусідньої України, ясно бачиш усе, що поставлено на карту – “свобода ніколи не була вільною, демократії завжди потрібні чемпіони”.
За словами Байдена, у багаторічній боротьбі за демократію та свободу Україна та її народ перебувають на передовій, борючись за порятунок своєї нації.
“Але їхня боротьба є частиною більшої боротьби, яка об’єднує всіх людей, це боротьба, в якій брали участь багато патріотів, чий вічний спочинок тут, на цих святих місцях, – битви між демократією та автократією; між свободою і репресіями; між апетитами та амбіціями небагатьох, які вічно прагнуть домінувати над життям і свободами багатьох; боротьба за основні демократичні принципи, за верховенство права, вільні та чесні вибори, свободу слова та зібрань, свободу віросповідання, свободу преси – принципи, які є важливими для вільного суспільства”, – зазначив президент США.
Міністр оборони США Ллойд Остін, який представив Байдена, повторив настрої президента, зауваживши у своїй промові про “силу демократичних громадян і військовослужбовців протистояти тиранії, жорстокості та гнобленню” в Україні, в якій триває вторгнення РФ.
- Нагадаємо, понад 30 провідних вчених-правознавців та експертів з питань геноциду вважають, що є достатньо доказів, аби зробити висновок, що РФ підбурює до геноциду та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу.
- За словами президента США Джо Байдена, описуючи російські воєнні злочини проти України варто вживати поняття “геноцид”.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо російсько-української війни.
- Також Олаф Шольц вважає, що президент РФ Володимир Путін не має виграти війну.
- Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відбити наступ російських окупантів на сході України, зірвати плани РФ щодо анексії Херсона, зупинити тортури на тимчасово окупованих територіях та запобігти глобальній продовольчій кризі може споряджання до України реактивних систем залпового вогню MLRS.