П'ятий президент Україні Петро Порошенко заявив, що для України немає альтернативних гарантій безпеки на континенті, ніж членство в НАТО. Він наголосив, що наша країна повинна вигризти План дій щодо членства в Альянсі, бо поки про це немає мови на задовільному рівні.

Таку думку висловив Петро Порошенко в інтерв’ю “Еспресо“.

Голова “Європейської Солідарності” заявив, що скептично ставиться до перемовин стосовно гарантій української безпеки поза межами НАТО. У 2014 році Росія зруйнувала всю повоєнну систему безпеки, розпочавши війну, що на сьогодні показує відсутність іншої ефективної моделі, крім НАТО.

Порошенко підкреслив, що пропозиція прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про створення нового союзу має більше економічний характер, ніж військовий. За його словами, Україні разом з блоком треба випрацювати механізм, який зробить НАТО ефективнішим на тлі російського вторгнення.

“Він (Борис Джонсон, – ред.) сказав, що це буде на кшталт європейської асоціації вільної торгівлі або європейської асоціації вугілля і сталі. Тобто ті країни, які не є членами Європейського Союзу, але які прагнуть підтримати Україну, і вони мають відповідний режим з країнами ЄС, вони думають, що щось подібне організують. Чи вітаю це я? Як і у випадку з НАТО – ні. Ніяких альтернатив членству України в ЄС. Ніяких альтернатив членству України в НАТО не існує”, — зазначив голова “ЄС”.

31 травня – 1 червня на Парламентській Асамблеї НАТО у Вільнюсі (Литва) він планує порушити питання, що ніхто не має права зупиняти Україну на шляху до членства в Північноатлантичному Альянсі. Петро Порошенко вважає, що червневий саміт НАТО у Мадриді (29-30 червня 2022 року) має стати історичним через Фінляндію, Швецію та Україну.

“Я не бачу жодного сумніву, що Швеція і Фінляндія будуть прийняті. Уже на сьогоднішній день є перші ознаки, що Туреччина і ці дві країни знайшли компроміс про відповідне сприяння США і інших країн-членів НАТО. А от про Україну і її План дій щодо членства в НАТО навіть мови поки що немає. І це абсолютно неприйнятно. Ми маємо вигризти”, — наголосив Порошенко.

Якби Київ отримав План дій щодо членства в НАТО у 2008 році та Україна приєдналася до блоку до 2013 року — не було б війни на Донбасі як вісім років, тимчасової окупації Криму та теперішнього російського вторгнення. Надання Україні гарантій безпеки, які дійсно б ефективно працювали, не призвели б до того, що Москва використовує їжу для мільйонів людей та продовольчу кризу як власну зброю, щоб “вибити” кращі умови на тлі шантажу світового масштабу.