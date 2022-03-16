Українська медик, яка зараз перебуває у вирі подій в Маріуполі, розповіла про дійсний стан справ у місті – немає ліків, можливості допомогти та допомоги ззовні. Вона закликала не мовчати про теперішній стан у місті та наголосила, що кількість смертей значно перевищує дані офіційної статистики.

Запис звернення було оприлюднено у Telegram-каналі полку Азов.

“Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи у Маріуполі від злочинів Росії, то, запевняю, навіть близько не уявляєте.

Ми, медики, цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним. Бо швидкі вже не їздять і ніхто нікому не допомагає.

А чи не кожна бомба, град, руйнування — це не просто поранені. Це відірвані руки і ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, випадаючі нутрощі… Я розумію, це боляче слухати, бо серед поранених і загиблих, можливо, ваші рідні і близькі.

Але слухайте, бо ви маєте розуміти ситуацію і діяти. Нагадувати про Маріуполь. Кричати про нього. Бо ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно. Люди хочуть жити і відбудовувати зруйновану Україну – люди, які з 2014 відстоювали своє право бути українцями.

Не треба потім про це знімати фільми та писати книги, не треба говорити, що ви не знали чи не могли допомогти! Знали! І могли! Зачасту все, що ми можемо – це констатувати смерть і вмовляти близьких відійти від тіл в укриття, бо тіла немає можливості ховати. А ще немає можливості діставати з-під завалів людей з переломами, які повільно там вмирають.

Дорослі та діти – це все правда, яку навряд чи хочуть чути ті, хто постить радісні картинки про скору перемогу. Так, Україна безперечно переможе! Але просто десятки, сотні тисяч помруть, бо офіційна статистика занадто оптимістична, в ній не вистачає нулів.

Деблокуйте Маріуполь і дайте можливість привезти медикаменти, евакуювати поранених і по-людськи поховати мертвих. Місто, яке воювало за всю країну вісім років і воює тепер – ми не мученики, ми – борці! Але зараз потребуємо допомоги всієї України.

Маріуполь – це Україна!”