Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко дав пояснення своїм словам про те, що Україна може проявити "гнучкість" щодо своїх амбіцій вступу до НАТО та відмовитися від членства задля уникнення війни з Росією.

Про це він розповів у своєму коментарі виданню “Європейська Правда”.

Посол розповів, що вступ до Північноатлантичного Альянсу прописаний навіть у Конституції України – і змін ніяких не відбулося. Одначе, найближчим часом ми не можемо розраховувати на членство цьому військовому альянсі.

“Ми зараз на різних інтерв’ю тут пояснюємо, що НАТО [курс на НАТО. – ред.] є навіть в Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО — бо ми не члени родини”, – стверджує Пристайко. Однак, Україна готова на компроміси задля уникнення війни, додав він.

“Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз — ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз”, – зазначив Вадим Пристайко.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в етері телеканалу “Україна24” відреагувала за заяви дипломата. Вона заявила, що процес євроатлантичної інтеграції незворотній, і Україна впевнено крокує в цьому напрямку – Україна буде членом НАТО.

“Україна буде членом НАТО, це вже підтверджено і генеральним секретарем, і зокрема американськими, французькими і німецькими колегами. Звичайно, цей процес достатньо тривалий. Наприклад, Північна Македонія рухалася у напрямку виконання тільки ПДЧ [план дій щодо членства в НАТО – ред.] фактично 20 років”, – наголошує Стефанішина. Вона додала, що сам процес євроатлантичної інтеграції уже відбувається, він незворотний.

“Політичне рішення буде прийнято. Я впевнена, що в найближчі роки, хоча не все залежить від України, але підтвердження, що ми будемо членами НАТО, вже є”, – стверджує віцепрем’єр-міністерка.