Про це повідомляє Spiegel.

За словами депутатки, польський уряд знає, що німці “не можуть вирізати зі своїх ребер ті танки, які хочуть”. Штрак-Ціммерманн зазначила, що Польща спочатку хотіла отримати компенсацію один до одного німецькими танками Leopard 2 в межах передислокації радянських танків Т-72 з Польщі в Україну.

Пізніше польські представники розраховували отримати від 44 до 58 Leopard A4. Федеральний уряд, за її словами, “обіцяв 20 одиниць протягом 2023 року”, однак наразі поляки тиснуть через німецькі ЗМІ: “Це не дуже корисно, особливо тому, що до всіх ставляться справедливо” — сказала вона.

Штрак-Ціммерманн зауважила, що необхідно налаштувати прямі постачання озброєння в Україну, включно з бойовими машинами піхоти Marder, транспортними засобами типу Fuchs і танками Leopard 2.

“Це не викликає ентузіазму у канцелярії, яка хоче постачати основні бойові танки лише консультуючись із США та Францією. Але Німеччина могла б показати приклад. Україна не може чекати, поки ми тут розберемося”, — наголосила Штрак-Ціммерманн.