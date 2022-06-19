Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна між Україною та Росією може розтягнутися на роки. Проте, він додав, що світ і надалі повинен допомагати Україні з озброєнням. Постачання українським військам найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбас від російського контролю.
Генсек Північноатлантичного альянсу переконаний: цю допомогу нашій державі необхідно надавати, навіть попри негативний влив на благополуччя деяких країн.
“Ми повинні підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України”, – заявив Столтенберг. “Навіть якщо витрати будуть високими – витрати не лише на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та харчові продукти”.
Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді пізніше цього місяця буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО, заявив Столтенберг на початку цього тижня.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світ бути готовим до того, що повномасштабна війна Росії проти України буде довготривалою.
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Також Пентагон розглядає можливість надати Україні додаткові ракетні системи залпового вогню HIMARS. Зазначається, що Україні можуть передати ще 4 РСЗВ.