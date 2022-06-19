Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що не можна зупинятися у підтримці України – світ повинен допомагати їй чинити опір агресору, навіть якщо це триватиме роками.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна між Україною та Росією може розтягнутися на роки. Проте, він додав, що світ і надалі повинен допомагати Україні з озброєнням. Постачання українським військам найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбас від російського контролю.

Генсек Північноатлантичного альянсу переконаний: цю допомогу нашій державі необхідно надавати, навіть попри негативний влив на благополуччя деяких країн.

“Ми повинні підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України”, – заявив Столтенберг. “Навіть якщо витрати будуть високими – витрати не лише на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та харчові продукти”.

Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді пізніше цього місяця буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО, заявив Столтенберг на початку цього тижня.