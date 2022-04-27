Про це він сповістив в інтерв’ю DW.
Письменник розповів, що у місті наразі “багато роботи” – потрібна допомога як українським захисникам, так і звичайним цивільним мешканцям. Зокрема, Жадан разом з друзями транспортує та передає обладнання для військових та влаштовує культурні події. На його думку, саме вони й підтримують моральний стан харків’ян.
Також Жадан зауважив, що наразі у місті стає дедалі більше людей, які переходять на українську мову. Зокрема, як він додав, це пов’язано з тим, що люди поступово відходять від впливу певних політичних сил, який тривав протягом 30 років.
“Я завжди говорив, що схід України – це схід саме України. Що немає ніяких російськомовних українців – є українці, які говорять двома мовами, або які знають дві мови. Ну тому що, за якимись винятками, всі ми тут, на сході, українську мову знаємо. Ми її чули, ми її вивчали в школі, ми її чуємо постійно у ЗМІ. Так чи інакше вона у нас є в пасиві, десь там у глибині – вона у нас є. І ця україномовність, яка зараз виходить і оприявлюється, вона не формується, вона переформатовується”, – зазначив Сергій Жадан.
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