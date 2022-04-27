Про це він сповістив в інтерв’ю DW.

Письменник розповів, що у місті наразі “багато роботи” – потрібна допомога як українським захисникам, так і звичайним цивільним мешканцям. Зокрема, Жадан разом з друзями транспортує та передає обладнання для військових та влаштовує культурні події. На його думку, саме вони й підтримують моральний стан харків’ян.

Також Жадан зауважив, що наразі у місті стає дедалі більше людей, які переходять на українську мову. Зокрема, як він додав, це пов’язано з тим, що люди поступово відходять від впливу певних політичних сил, який тривав протягом 30 років.