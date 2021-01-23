«Ми не впевнені, що це кінець»: 1+1 зняв страйки з «Geek Journal»

Про це повідомляють #Букви.

“Ви зробили неможливе! 1+1 зняли всі 4 страйки з нашого основного каналу Geek Journal! Ми не впевнені, що це кінець і не радієм завчасно… Проте шалений резонанс стався, це факт, і плюси не могли цього не помітити. За що низький уклін кожному”, — повідомили у “Geek Journal”.

Співзасновник каналу та ведучий Олексій Коваленко, він же Тайлер Андерсон, у відеозверненні заявив, що 1+1 під тиском громадськості вирішив відкликати свої скарги. Однак команда не впевнена, що це кінець конфлікту.

Між ним та представниками “плюсів” відбулася розмова. Сторона 1+1 заявила, що готова відкликати свої скарги, якщо “Geek Journal” публічно визнає свою помилку. Після цього Коваленко попросив час для роздумів.

Несподівано зранку 23 січня скарги почали зникати. Зараз на каналі немає жодного страйка.

“Я не розумію, що відбувається. Я поки що не дуже радію, намагаюся тримати спокій, адже це пахне затишшям перед бурею. Але навіть якщо так, то ми з вами… Навіть не ми, а ви їх зламали. У нас є перемога”, – сказав Андерсон.

Він зазначив, що це була прихована цензура від 1+1. Однак вирішальним став голос народу. Окремо він подякував тисячам українців, зокрема й сотням відомих людей, які створили справжній прецедент.

“Ви дали великій корпорації зрозуміти, що негоже чіпати контент, який ви любите… Ви відстояли честь всього українського YouTube”, – додав Андерсон.