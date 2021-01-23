Covid-19 Україна

оновлено 24.01.2021 о 01:01

Всього:

1187897 (+4928)

Хворіють:

224012 (+4928)

Вилікувались:

942107 (+13138)

Померло:

21778 (+116)

24 січня

01:00 У Бельгії заборонили громадянам виїжджати на відпочинок за кордон через COVID-19
00:27 В ЮНЕСКО заявили про погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму

23 січня

23:55 Українська мова в сфері обслуговування: на які порушення найчастіше скаржилися українці
23:22 У Рівному невідомі скоїли напад на офіс «Євросолідарності»: відкрито провадження
21:39 Смертельна пожежа в Харкові: суд заарештував підозрюваних без права на заставу
21:03 Бракує потужностей: AstraZeneca на 60% скорочує постачання вакцин до ЄС
20:55 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 23 січня
20:00 СБУ викрила агента ФСБ РФ «Джигурду», який хотів влаштувати «тарифний майдан»
18:25 У користувачів iPhone виникли проблеми з доступом до Facebook: що сталося
17:35 «Geek Journal» vs 1+1: медіахолдинг заперечує відкликання скарг
16:16 «Ми не впевнені, що це кінець»: 1+1 зняв страйки з «Geek Journal»
15:27 У Мережі з’явився перший трейлер документального фільму про Брітні Спірс
14:51 Netflix офіційно продовжив серіал «Бріджертони» на 2 сезон
14:48 В Італії після смерті 10-річної дівчинки наказали блокувати акаунти TikTok
14:15 Кіпр з 1 березня відкриє кордони для українців
13:41 «Міс Україна Всесвіт 2014» Анна Андрес вперше стала мамою: фото малюка
12:50 Крістофер Нолан хоче завершити співпрацю з Warner Bros. – ЗМІ
11:44 Байден призначить команду з кібербезпеки світового рівня
11:01 Білл Гейтс зробив щеплення проти COVID-19
10:00 Вірусне фото Берні Сандерса спричинило значне зростання продажів
09:29 Вітренко заявив про необхідність від’єднання України від енергосистеми з РФ та Білорусі
07:25 Сьогодні в Україні буде сонячно
02:12 В України зафіксовано найвищу смертність за три роки: статистика

22 січня

23:54 «Голос» позивається проти НАЗК через зупинення держфінансування

«Ми не впевнені, що це кінець»: 1+1 зняв страйки з «Geek Journal»

1+1 media скасував усі скарги щодо порушення авторських прав на українськомовному YouTube-каналі кінооглядів “Geek Journal” після хвилі обурень користувачів соцмереж. YouTube мав остаточно заблокували канал вже 28 січня.

Субота, 23 січня 2021, 16:16

Про це повідомляють #Букви.

“Ви зробили неможливе! 1+1 зняли всі 4 страйки з нашого основного каналу Geek Journal! Ми не впевнені, що це кінець і не радієм завчасно… Проте шалений резонанс стався, це факт, і плюси не могли цього не помітити. За що низький уклін кожному”, — повідомили у “Geek Journal”.

Співзасновник каналу та ведучий Олексій Коваленко, він же Тайлер Андерсон, у відеозверненні заявив, що 1+1 під тиском громадськості вирішив відкликати свої скарги. Однак команда не впевнена, що це кінець конфлікту.

Між ним та представниками “плюсів” відбулася розмова. Сторона 1+1 заявила, що готова відкликати свої скарги, якщо “Geek Journal” публічно визнає свою помилку. Після цього Коваленко попросив час для роздумів.

Несподівано зранку 23 січня скарги почали зникати. Зараз на каналі немає жодного страйка.

“Я не розумію, що відбувається. Я поки що не дуже радію, намагаюся тримати спокій, адже це пахне затишшям перед бурею. Але навіть якщо так, то ми з вами… Навіть не ми, а ви їх зламали. У нас є перемога”, – сказав Андерсон.

Він зазначив, що це була прихована цензура від 1+1. Однак вирішальним став голос народу. Окремо він подякував тисячам українців, зокрема й сотням відомих людей, які створили справжній прецедент.

“Ви дали великій корпорації зрозуміти, що негоже чіпати контент, який ви любите… Ви відстояли честь всього українського YouTube”, – додав Андерсон.

  • Раніше співзасновник та ведучий Youtube-каналу “Geek Journal” Олексій Коваленко, більш відомий під псевдонімом Тайлер Андерсон, повідомив, що канал невдовзі буде заблоковано через правило “трьох страйків”. #Букви розібралися, хто та чому заблокував популярний канал. Детальніше про це – за посиланням.
  • Конфлікт між 1+1 media та Youtube-каналом “Geek Journal” триває. Після скарг медіахолдингу платформа вирішила остаточно заблокувати україномовний канал про фільми та серіали. Однак після суспільної реакції сторони домовилися щодо зустрічі.
Теги: 1+1, Geek Journal, відео, страйки

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook