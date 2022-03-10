Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів перемовини з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в Анталії за участі голови МЗС Туреччини Мевлюти Чавушоглу.

Про результати перемовин Кулеба повідомив на брифінгу.

“Я приїхав на ці переговори з двома задачами. Перша – це організувати гуманітарний коридор з та до Маріуполя – це найтяжче зараз місто з точки зору гуманітарного становища. І друге – домовитися про принаймні 24-годинне перемир’я для розв’язання усіх нагальних потреб людей, які захоплені війною”.

Щодо першого питання – міністр Кулеба висловив сподівання, що Лавров переговорить щодо цього з відповідними особами та гуманітарний коридор зрештою запрацює.

“Я зберігаю надію, що РФ суто з людських міркувань, з людського співчуття до тих, хто страждає від їхніх куль, від їхніх бомб в Маріуполі, зокрема до немовлят, тисячі з яких перебувають на межі смерті через відсутність необхідних медикаментів – хоча б з цих міркувань дозволять функціонування гуманітарного коридору”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що світ не зможе зупинити війну, якщо країна, яка здійснила напад, не хоче цього робити. Російська сторона вкотре наполягає на виконанні умов, поставлених Кремлем Україні.

Кулеба стверджує, що Україна не здалася, не здається і не здасться. Очільник МЗС заявив, що Україна готова відстоювати свою незалежність і надалі.

Він також додав, що українська сторона буде готова до будь-яких перемовин з РФ, якщо з боку останніх звучатиме щось конструктивніше, аніж потоки пропаганди.