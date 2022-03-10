Сьогодні уряд Великої Британії повідомив про запровадження чергових санкцій проти Росії. У списку опинились 7 російських олігархів та політиків.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, до санкційного списку уряд Великої Британії ввів:

Романа Абрамовича – власника лондонського футбольного клубу “Челсі”, та власника частки у металургійному гіганті “Євраз” та “Норильський нікель”

Олега Дерипаску – власника частки у “En+ Group”

Ігора Сєчіна – генерального директора “Роснефти”

Олексія Міллера – генерального директора “Газпрома”

Андрія Костіна – голову правління “ВТБ Банку”

Миколу Токарєва – президента державної трубопровідної компанії РФ “Транснефть”

Дмитра Лєбедєва – голову ради директорів “Банку Росія”

Санкції означають, що активи вище вказаних осіб на території Великої Британії будуть заморожені. Також їм заборонено в’їзд на територію Сполученого Королівства, а громадянам Великої Британії заборонено вести фінансову діяльність з особами із санкційного списку.

Окрім цього російські олігархи потрапили під транспортні санкції. Тобто, вони не можуть перетинати британський кордон будь-яким повітряним судном РФ. У випадку порушення кордону, влада Великої Британії має право конфіскувати літак.

У британському уряді також зазначили, що ці санкції оцінюються приблизно у 20 мільярдів доларів.