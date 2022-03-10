Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Так, до санкційного списку уряд Великої Британії ввів:
- Романа Абрамовича – власника лондонського футбольного клубу “Челсі”, та власника частки у металургійному гіганті “Євраз” та “Норильський нікель”
- Олега Дерипаску – власника частки у “En+ Group”
- Ігора Сєчіна – генерального директора “Роснефти”
- Олексія Міллера – генерального директора “Газпрома”
- Андрія Костіна – голову правління “ВТБ Банку”
- Миколу Токарєва – президента державної трубопровідної компанії РФ “Транснефть”
- Дмитра Лєбедєва – голову ради директорів “Банку Росія”
Санкції означають, що активи вище вказаних осіб на території Великої Британії будуть заморожені. Також їм заборонено в’їзд на територію Сполученого Королівства, а громадянам Великої Британії заборонено вести фінансову діяльність з особами із санкційного списку.
Окрім цього російські олігархи потрапили під транспортні санкції. Тобто, вони не можуть перетинати британський кордон будь-яким повітряним судном РФ. У випадку порушення кордону, влада Великої Британії має право конфіскувати літак.
У британському уряді також зазначили, що ці санкції оцінюються приблизно у 20 мільярдів доларів.
- Нагадаємо, десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.
- Раніше Кремль звинуватив Сполучені Штати в оголошенні Росії економічної війни, яка сіє хаос на енергетичних ринках, і попередив Вашингтон, що розглядає свою відповідь на заборону російської нафти та енергоносіїв.
- Також повідомлялось, що Велика Британія запровадила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки і забороняють експорт авіаційних або космічних товарів до РФ.
- Окрім цього, у Сполучених Штатах Америки оголосили про заборону всього імпорту нафти та газу з РФ. Оскільки не мають наміру субсидувати “війни Путіна”.
- Відомо також, що через напад Росії на Україну світ запровадив стільки санкцій, як проти Ірану за десять років. Лише за десять днів РФ стала рекордсменом за кількістю обмежень – їх понад 5 500.