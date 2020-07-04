Про це він заявив під час поїздки до Одеси.

Цей танкер перевернувся в морі ще 22 листопада.

Очільник Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв главі держави, що питання вирішать до вказаної дати. З танкера виливається паливо, через що в морській воді фіксується перевищення вміст нафтопродуктів.

“До 20 липня мають. Проводяться підготовчі роботи, встановлюються пони, які повинні забезпечити плавучість судна після чого його можна буде зняти з мілини”, – пояснив він.

Зеленський вважає, що той факт, що танкер залишається в морі так довго, демонструє, що “влада імпотентна”.

“Я вам кажу свою особисту думку. З листопада – це ганьба для країни, і для Одеси зокрема … Я вас дуже прошу – до 20 числа приберіть це судно … Ми з листопада показуємо, що у нас імпотентна влада”, – сказав з цього приводу Зеленський.

Варто зазначити, що незважаючи на рекомендації МОЗ та карантинні обмеження, сам президент, як і одеські чиновники, не дотримувалися соціальної дистанції і були без захисних масок.

Як повідомлялося раніше, 23 червня поблизу танкера “Делфі”, що затонув біля берегів Одеси кілька місяців тому, знову стався витік палива.