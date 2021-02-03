Влада Зеленського зобов’язана притягнути до відповідальності осіб, які ведуть підривну діяльність на користь Росії та руйнують стратегічні стосунки України та США. Зокрема, мова йде про народних депутатів Андрія Деркача та Олександра Дубінського.

Про це під час пресконференції в агентстві “Інтерфакс” заявили адвокати п’ятого президента Петра Порошенка.

Також вони повідомили, що кримінальні провадження, які були відкриті 22 січня 2021 року за рішенням Печерського суду проти президента США Джо Байдена і Петра Порошенка вже терміново закриті.

11 вересня минулого року Печерський суд через суддю Волкову ухвалив рішення, яке зобов’язало ДБР зареєструвати ще два провадження.

“Це рішення було виконано в авральному порядку 22 січня. Тобто коли президент Байден вже почав виконувати обов’язки президента США. За нашими даними, ці провадження, нещодавно поспішно відкриті, вже закриті”, – зазначив адвокат Ілля Новіков.

Крім того, 1 лютого апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно підтвердила рішення щодо закриття провадження за заявою Деркача, яке розслідувало НАБУ.

Адвокат Ігор Головань додав, що під час розгляду скарги Деркача на закриття провадження суддя чітко констатував, що справа порожня, жодних ознак кримінального правопорушення нема.

Однак, після потрапляння Деркача у санкційний список США, ставлення правоохоронних органів до ініційованих ним справ кардинально змінилося.

“Хотів би нагадати, що коли 11 січня міністерство фінансів США повідомляло про запровадження санкцій стосовно Дубінського та інших, там було прямо наведено “російський агент Деркач”, а також йшла мова про пов’язану з Росією мережу зовнішнього впливу на політику і на вибори у США. Я думаю, це все доказово і відповідним чином задокументовано відповідними інстанціями США”, – зазначає Головань.

Також адвокати заявили, що із Дубінським та Деркачем повинна боротися й українська влада, а не лише США.

“Ми ставимо питання про притягнення до відповідальності Деркача, ми ставимо питання про притягнення до відповідальності Дубінського за їхні наклепи. Що по суті своїй є свідомо неправдивими повідомленнями про злочин, а, по-друге, це фактично діяльність, яка спрямована на сприяння підривній діяльності держави-агресора і проти українських інтересів”, – додав адвокат.

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. До санкційного списку потрапив нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Він, як зазначається у заявах мінфіну США та держсекретаря Майка Помпео, сприяв діяльності іншого нардепа, Андрія Деркача. Проти останнього санкції запровадили ще у вересні — через допомогу Росії у втручанні в вибори президента США 2020 року.