Міністр оборони України Олексій Резніков записав відеозвернення до російських військовослужбовців та закликав їх не гаяти часу й врятувати свою країну від трагедії, а російську армію – від приниження.

Про це йдеться у відеозверненні Олексія Резнікова.

На початку відео Олексій Резніков представився та зазначив, що звертається до солдатів та матросів, сержантів і старшин, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів російської армії, адже саме вони будуть приймати рішення.

“Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают своё дело, но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть. Почему так происходит? Всё очень просто, вас обманули и предали. Вам обещали лёгкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели, теперь вас не слушают, потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки, а в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО. Страны НАТО поставляют нам оружие, это правда, но бьют вас этим оружием украинские воины, и вы об этом знаете”, – зазначив Олексій Резніков.

Зокрема він підкреслив, що український президент під час війни перебуває разом зі своєю армією, відвідує лінію фронту, а Путін – ховається у бункері, бо боїться прозріння, зневаги та справедливого гніву своєї армії.

Крім того, міністр оборони України наголосив, що російські військові нікого не “звільняють” в Україні, а знищують цілі міста, де зовсім нещодавно їх вважали добрими сусідами та говорили російською. А тепер посіяно ворожнечу на покоління вперед.

“Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело. У московских чиновников и политиков, которые отправили вас на войну, деньги и имущество находятся в странах НАТО. Они понимают, что попали в ловушку с войной. И сделают всё, чтобы списать на вас свои просчёты. Своё воровство. Переложить на вас ответственность”, – зауважив Олексій Резніков.

Також міністр оборони України додав, що саме російські солдати після закінчення війни будуть дивитися в очі вдовам, сиротам загиблих армійців, а не влада РФ.

Олексій Резніков наголосив: “Я не буду давать вам советов. Просто знайте. Украинцам не нужна российская земля – нам достаточно своей. И мы вернём её всю. Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы ещё можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Но время уходит. Не упустите его”.

