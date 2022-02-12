Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що Байден попередив Путіна стосовно того, що якщо Росія вдасться до подальшого вторгнення до України, то США разом з союзниками продемонструють “швидку та рішучу” відповідь. І вона може не обмежуватися лише санкціями.
“Президент Байден повторив, що подальше вторгнення Росії в Україну призведе до масових людських страждань і вплине на становище Росії. Він чітко висловив президенту Путіну, що хоча Сполучені Штати залишаються готовими брати участь у дипломатії, у повній координації з нашими союзниками та партнерами, вони також готові і до інших сценаріїв”, – йдеться у повідомленні.
Розмова розпочалася вечері, близько 18-ої. Зазначається, що діалог між лідерами США та Росії тривав близько години. Офіційних коментарів стосовно розмови пресслужба Кремля поки не надавала.
- Також Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним стосовно загрози вторгнення РФ на територію України.
- Нагадаємо, на тлі загрози ескалації військового конфлікту з боку Росії адміністрація президента США Джо Байдена протягом останніх кількох місяців продовжує поширювати розвідувальні дані про плани противника, стримуючи РФ.