Президент США Джо Байден і російський президент Володимир Путін обговорили безпекову ситуацію у Європі та нарощування військ РФ на кордонах України.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Байден попередив Путіна стосовно того, що якщо Росія вдасться до подальшого вторгнення до України, то США разом з союзниками продемонструють “швидку та рішучу” відповідь. І вона може не обмежуватися лише санкціями.

“Президент Байден повторив, що подальше вторгнення Росії в Україну призведе до масових людських страждань і вплине на становище Росії. Він чітко висловив президенту Путіну, що хоча Сполучені Штати залишаються готовими брати участь у дипломатії, у повній координації з нашими союзниками та партнерами, вони також готові і до інших сценаріїв”, – йдеться у повідомленні.

Розмова розпочалася вечері, близько 18-ої. Зазначається, що діалог між лідерами США та Росії тривав близько години. Офіційних коментарів стосовно розмови пресслужба Кремля поки не надавала.