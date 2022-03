Про це Пол Массаро написав у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, якби бліцкриг президента РФ Володимира Путіна в Україні виявився успішним, то Захід би засудив його дії та повернувся до звичного режиму роботи.

Ukraine saved the West. Had Putin’s blitzkrieg succeeded, we would have condemned it and gone back to business as usual. China would have had a free hand to invade Taiwan. Our divisions would have destroyed us. But Zelensky refused the ride. Now we are united. We owe Ukraine

— Paul Massaro (@apmassaro3) March 7, 2022