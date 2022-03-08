Про це Пол Массаро написав у своєму Twitter-акаунті.
За його словами, якби бліцкриг президента РФ Володимира Путіна в Україні виявився успішним, то Захід би засудив його дії та повернувся до звичного режиму роботи.
“Тоді Китай мав би вільні руки, щоб розпочати вторгнення у Тайвань. Наші дивізії знищили б нас. Проте Володимир Зеленський відмовився від евакуації. Тепер ми єдині. Ми зобов’язані Україні”, – написав Массаро.
Ukraine saved the West. Had Putin’s blitzkrieg succeeded, we would have condemned it and gone back to business as usual. China would have had a free hand to invade Taiwan. Our divisions would have destroyed us. But Zelensky refused the ride. Now we are united. We owe Ukraine
— Paul Massaro (@apmassaro3) March 7, 2022
- Нагадаємо, вище військове керівництво РФ дає пряму вказівку армії розстрілювати цивільних громадян в Україні. Такий же “карт-бланш на розстріл” виданий і щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей.
- Раніше професор Гарвардського університету історик Сергій Плохій дав інтерв’ю швейцарському виданню “Neue Zürcher Zeitung”, в якому розповів про причини російсько-української війни.