Радник Гельсінської комісії Конгресу США Пол Массаро вважає, що Україна, борючись з російським вторгненням, рятує не тільки себе, а й увесь Захід.

Про це Пол Массаро написав у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, якби бліцкриг президента РФ Володимира Путіна в Україні виявився успішним, то Захід би засудив його дії та повернувся до звичного режиму роботи.

“Тоді Китай мав би вільні руки, щоб розпочати вторгнення у Тайвань. Наші дивізії знищили б нас. Проте Володимир Зеленський відмовився від евакуації. Тепер ми єдині. Ми зобов’язані Україні”, – написав Массаро.