Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації у Facebook.

Вранці 6 та 7 червня російські війська обстріляли Миколаїв. Обстрілів зазнали Інгульська та Широківська громади. Також росіяни атакували населені пункти Білозірка і Засілля Первомайської громади.

Унаслідок обстрілів загинули дві людини й ще одна отримала поранення.

“Вночі, о 01:14 7 червня, ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада. Внаслідок чого загинуло дві людини, одна – поранена. Пошкоджена адмінбудівля РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа”.