Сьогодні вночі російські війська відкрили вогонь по Баштанській громаді Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації у Facebook.

Вранці 6 та 7 червня російські війська обстріляли Миколаїв. Обстрілів зазнали Інгульська та Широківська громади. Також росіяни атакували населені пункти Білозірка і Засілля Первомайської громади.

Унаслідок обстрілів загинули дві людини й ще одна отримала поранення.