Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації у Facebook.
Вранці 6 та 7 червня російські війська обстріляли Миколаїв. Обстрілів зазнали Інгульська та Широківська громади. Також росіяни атакували населені пункти Білозірка і Засілля Первомайської громади.
Унаслідок обстрілів загинули дві людини й ще одна отримала поранення.
“Вночі, о 01:14 7 червня, ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада. Внаслідок чого загинуло дві людини, одна – поранена. Пошкоджена адмінбудівля РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа”.
- Також унаслідок російських обстрілів ринку, коледжу та школи в Лисичанську, постраждали дві людини. Водночас госпіталізували одну людину з Привілля.
- Нагадаємо, що минулої доби, 6 червня, від рук російських армійців загинуло 4 мирних мешканців Донецької області. Ще 7 — поранені.