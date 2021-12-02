Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.
Під час здійснення митно-прикордонного контролю вагонів, митники знайшли бурштин, заздалегідь прихований у конструктивних особливостях вагону, під умивальником.
За словами інспекторів, “сонячне каміння” знаходилося під умивальником у 88 поліетиленових сейф-пакетах білого кольору. Один із пасажирів, громадянин України визнав знайдене каміння своєю власністю.
Наразі остаточна вартість бурштину не відома – її оцінить спеціаліст-експерт.
Дії українця, який намагався провезти бурштин, мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції цієї статті передбачають накладення штрафу вартістю 100% від ціни перевезеного товару.
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