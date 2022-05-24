Митрополит Православної церкви України Епіфаній звернеться до уряду України з клопотанням передати один із храмів Києво-Печерської Лаври у відання нової монастирської громади ПЦУ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні про засідання Священного Синоду ПЦУ.

Зазначається, що Синод схвалив рішення заснувати у межах ПЦУ нову релігійну організацію “Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної церкви України)”. Також затверджено статут організації та підпорядковано її митрополиту Епіфанію.

Рішення було ухвалено з огляду на особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври як святині всеукраїнського та світового значення. Це необхідно задля подолання наслідків неканонічного підпорядкування монастиря владі Московського Патріархату.

Синод доручив Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України із клопотанням щодо передачі одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності нового монастиря.