Міністерство закордонних справ Японії видало оновлений дипломатичний довідник "Синя книга дипломатії", в якому вперше за 19 років Південні Курили визнані територією, яка незаконно окупована РФ.

Про це повідомляє NHK.

Раніше питання суверенітету Південних Курил між Японією та РФ довгий час вирішувалося шляхом перемовин. Проте після того, як російська армія вдерлася в Україну, і японський уряд відповів на це санкціями – Росія з перемовин вийшла.

В оновленій версії “Синьої книги дипломатії” зазначається, що Південні території є “територією, притаманній Японії, але нині незаконно окуповані РФ”. Це означає, що японці будуть на міжнародному рівні вимагати та застосовувати необхідних заходів, аби повернути острови собі.