Про це повідомляє NHK.
Раніше питання суверенітету Південних Курил між Японією та РФ довгий час вирішувалося шляхом перемовин. Проте після того, як російська армія вдерлася в Україну, і японський уряд відповів на це санкціями – Росія з перемовин вийшла.
В оновленій версії “Синьої книги дипломатії” зазначається, що Південні території є “територією, притаманній Японії, але нині незаконно окуповані РФ”. Це означає, що японці будуть на міжнародному рівні вимагати та застосовувати необхідних заходів, аби повернути острови собі.
- Нагадаємо, Індія відмовилася надати можливість японському літаку завантажити допомогу зі складу ООН. Судно, якому спочатку дозволили прилетіти, було призначено для гуманітарної допомоги українським переселенцям.
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Уряд Японії ухвалив нові санкційні законопроєкти, котрі мали б усунути “лазівки” Росії для обходу запроваджених обмежень.