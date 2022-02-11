У Міністерстві закордонних справ Латвії закликають своїх громадян, які перебувають в Україні негайно залишити її терени.

Про це повідомляють у МЗС Латвії.

Як зазначено у повідомлені, з огляду на “серйозну загрозу безпеці з боку Росії поблизу українського кордону та реальну загрозу ескалації ситуації”, Міністерство закордонних справ закликає громадян Латвії найближчим часом виїхати з України.

У МЗС пропонують використовувати будь-які доступні безпечні засоби пересування – авіарейси або наземні маршрути до чи через країни-члени ЄС або НАТО.

Також розповсюджуються попередження за допомогою SMS всім абонентам мобільного зв’язку, зареєстрованим у Латвії, які наразі знаходяться в Україні.

Враховуючи серйозний характер ситуації, МЗС рекомендує наразі не їздити в Україну”, – наголошують у МЗС.

Водночас посольство Латвії працює в повному обсязі та в надзвичайному режимі.