Про це повідомляють у МЗС Латвії.
Як зазначено у повідомлені, з огляду на “серйозну загрозу безпеці з боку Росії поблизу українського кордону та реальну загрозу ескалації ситуації”, Міністерство закордонних справ закликає громадян Латвії найближчим часом виїхати з України.
У МЗС пропонують використовувати будь-які доступні безпечні засоби пересування – авіарейси або наземні маршрути до чи через країни-члени ЄС або НАТО.
Також розповсюджуються попередження за допомогою SMS всім абонентам мобільного зв’язку, зареєстрованим у Латвії, які наразі знаходяться в Україні.
Враховуючи серйозний характер ситуації, МЗС рекомендує наразі не їздити в Україну”, – наголошують у МЗС.
Водночас посольство Латвії працює в повному обсязі та в надзвичайному режимі.
- Нагадаємо, що Латвія найближчими тижнями спорядить до України системи Stinger й інші засоби військової допомоги. Проте, скеровувати власні війська поки що не планують через те, що “від українців не було запиту”.
- Раніше Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні зброю американського виробництва. Країни Балтії відвантажать для ЗСУ протитанкові комплекси Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.