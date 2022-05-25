Міністерство закордонних справ України виступило із засудженням указу про надання російських паспортів громадянам на тимчасово окупованих територіях.

Відповідну заяву опублікувало Міністерство закордонних справ України на своєму сайті.

У ній зазначено, що незаконна паспортизація, яку країна-агресорка чинить на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та в ОРДЛО, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також норм та принципів міжнародного гуманітарного права.

Пресслужба міністерства наголошує, що указ президента про прискорену видачу паспортів українцям, які проживають на зазначених територіях, є нікчемним із погляду юриспруденції та не матиме правових наслідків.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту зупинити Росію, що скоює злочини проти України та українців у масштабах, незнаних у Європі з часів Другої світової війни. Він наголосив на потребі якнайшвидшого ухвалення шостого пакета санкцій проти РФ та початку роботи над сьомим пакетом.

“Російський режим має бути притягнутий до відповідальності, а російська воєнна машина має бути позбавлена фінансових ресурсів”, — зауважив Кулеба.

Зокрема, у заяві міститься заклик до міжнародних партнерів щодо надання Україні озброєння, насамперед реактивних систем залпового вогню, задля захисту територій від агресії Росії.