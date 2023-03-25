Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РБК”.
Згідно з повідомленням протягом 24 березня через газовимірювальну станцію “Суджа” подали 42,5 млн кубометрів газу. Водночас протягом 25 березня планують подати 36,2 млн кубометрів газу. У такий спосіб, прокачування знизилося приблизно на 15%.
“Газпром” постійно змінює об’єми поставленого газу до Європи. До прикладу, у січні компанія скорочувала прокачування, а в лютому поступово нарощувала. Крім того, у березні компанія продовжила збільшувати обсяги транзиту.
Зауважимо, що транзитна гілка через Україну залишається єдиним маршрутом постачань російського газу в держави Центральної та Західної Європи.
- За даними української розвідки, російський енергетичний монополіст “Газпром нафта” створює власну приватну військову компанію. Відповідне розпорядження підписав голова уряду РФ Михайло Мішустін.
- За даними росЗМІ, на пропагандистських російських радіостанціях в окупованому Криму хакери буцімто “зламали” етер для трансляції звернення голови української розвідки Кирила Буданова та українського гімну.
- За інформацією ЗМІ, під час зустрічі у Москві з китайським лідером Сі Цзіньпінем президент РФ Володимир Путін не зумів переконати його у будівництві нового газопроводу “Сила Сибіру-2”.