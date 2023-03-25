Російська газовидобувна компанія "Газпром" скоротила транзит газу до країн Європи через Україну приблизно на 15%.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РБК”.

Згідно з повідомленням протягом 24 березня через газовимірювальну станцію “Суджа” подали 42,5 млн кубометрів газу. Водночас протягом 25 березня планують подати 36,2 млн кубометрів газу. У такий спосіб, прокачування знизилося приблизно на 15%.

“Газпром” постійно змінює об’єми поставленого газу до Європи. До прикладу, у січні компанія скорочувала прокачування, а в лютому поступово нарощувала. Крім того, у березні компанія продовжила збільшувати обсяги транзиту.

Зауважимо, що транзитна гілка через Україну залишається єдиним маршрутом постачань російського газу в держави Центральної та Західної Європи.