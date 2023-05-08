У Міністерстві оборони України вважають, що нині неможливо передбачити, чи відбудеться загострення російських атак з нагоди 9 травня. Проте заступниця глави МОУ Ганна Маляр заявила, що виключати такої ймовірності не можна.

Про це повідомила Ганна Маляр у Facebook.

За її словами, оскільки війна триває – необхідно бути готовими до оборони.

“Чи буде загострення на 9 травня? Це неможливо на 100% стверджувати або спростувати. Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна”, – наголосила заступниця міністра.

Ганна Маляр додала, що росіяни полюбляють дати та історичні паралелі. Проте вже було чимало подібних історичних та святкових дат, до яких вони “не загострились”.

“Тому, загострення може бути, може не бути. Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони”, – наголосила Маляр.