Про це повідомила Ганна Маляр у Facebook.
За її словами, оскільки війна триває – необхідно бути готовими до оборони.
“Чи буде загострення на 9 травня? Це неможливо на 100% стверджувати або спростувати. Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна”, – наголосила заступниця міністра.
Ганна Маляр додала, що росіяни полюбляють дати та історичні паралелі. Проте вже було чимало подібних історичних та святкових дат, до яких вони “не загострились”.
“Тому, загострення може бути, може не бути. Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони”, – наголосила Маляр.
- В українській розвідці вважають, що за організацією атаки безпілотними розвідувальними апаратами на Кремль можуть стояти як і місцеві сили спротиву, так і представники ворогуючих “веж” Кремля.
- Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкт, згідно з яким пропонується перенести святкування Дня перемоги з 9 на 8 травня. Водночас глава держави підписав указ про встановлення 9 травня Днем Європи.