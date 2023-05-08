В українській розвідці вважають, що за організацією атаки безпілотними розвідувальними апаратами на Кремль можуть стояти як і місцеві сили спротиву, так і представники ворогуючих "веж" Кремля.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, українські військові непричетні до атаки БпЛА на Кремль, оскільки зараз вони зосереджені на деокупації власних територій.

Крім того, Юсов переконаний, що цей інцидент не варто вважати замахом на президента РФ Володимира Путіна.

“Що це було? Це могли бути різні сценарії – від активності місцевих сил спротиву до розборок між “вежами” Кремля. Тому що, в будь-якому випадку, якщо це трактувати як внутрішньоросійське протистояння (а таким воно і є), то це така подія, яка працює на делегітимізацію режиму Путіна і показує, що він не контролює ситуацію”, – пояснив представник ГУР.

Також Юсов додав, що, говорячи про Кремль, слід пам’ятати, що в нього є різні “вежі”, і в них живуть різні люди, часто з різними, а іноді навіть із протилежними інтересами. “Тому мешканці певних “веж” цілком могли бути до цього причетними”, – відзначив він.

Раніше у CNN заявили, що Кремль не надав доказів, які б підтверджували заяву російського уряду про те, що Україна нібито здійснила замах на життя президента Володимира Путіна за допомогою безпілотників.

Також в Інституті вивчення війни зауважили, що РФ, ймовірно, сама організувала цю атаку для внутрішньої аудиторії, з метою створити умови ширшої мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський також заперечив причетність до атаки дронів.

Своєю чергою, речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ.

Тоді як міністр оборони України відповів, що Києву не потрібно нападати на російського лідера, адже його долю вирішуватиме Міжнародний кримінальний суд.

Водночас глави міністерств закордонних справ Литви та Латвії Габріелюс Ландсбергіс та Едгарс Рінкевичс висміяли заяви Кремля щодо нібито атаки безпілотників у Москві.

Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.