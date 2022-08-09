9 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, на військовому аеродромі, де базується винищувальний авіаційний полк РФ.

Про це повідомив генерал Дмитро Марченко.

Так, за його словами, на аеродромі в Новофедорівці базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30 СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М.

У районі підіймається хмара чорного диму, окрім цього досі детонують боєприпаси.

До місця вибуху направили бригади швидкої допомоги та санавіацію. Інформації про постраждалих наразі немає.

“Виїхав на місце події у селище Новофедорівка Сакського району. Обставини з’ясовуються”, — заявив самопроголошений голова так званої “Республіки Крим” Сергій Аксьонов, передало пропагандистське “РИА Новости”.

Перший вибух стався близько 15:00. Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ не було.

Здетонували кілька авіаційних боєприпасів. З місця події евакуйовано близько 30 осіб.