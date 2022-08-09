Про це повідомив генерал Дмитро Марченко.
Так, за його словами, на аеродромі в Новофедорівці базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30 СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М.
У районі підіймається хмара чорного диму, окрім цього досі детонують боєприпаси.
До місця вибуху направили бригади швидкої допомоги та санавіацію. Інформації про постраждалих наразі немає.
“Виїхав на місце події у селище Новофедорівка Сакського району. Обставини з’ясовуються”, — заявив самопроголошений голова так званої “Республіки Крим” Сергій Аксьонов, передало пропагандистське “РИА Новости”.
Перший вибух стався близько 15:00. Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ не було.
Здетонували кілька авіаційних боєприпасів. З місця події евакуйовано близько 30 осіб.
- Нагадаємо, станом на початок 167-ої доби повномасштабного вторгнення РФ в України, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів у низці населених пунктів. Окрім цього, українські захисники знешкодили ворожі розвідувальні групи поблизу Великої Новосілки та Времівки.
- Заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал під час брифінгу в Пентагоні в понеділок, 8 серпня, заявив, що РФ зазнала близько 70 000 – 80 000 втрат особового складу під час повномасштабної війни в Україні.
- Також Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд доларів. Пакет міститиме боєприпаси для HIMARS і NASAMS, переносні ракетно-зенітні комплекси Javelin, протипіхотні боєприпаси, медичне обладнання та інше.