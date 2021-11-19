Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Працівники Музею Майдану та комунальні служби Київської міської державної адміністрації зібралися, щоб гуртом прибрати алею, народний меморіал героїв, місце майбутнього музею й територію біля дерев’яної каплиці.

Долучитися до толоки могли всі охочі. Загалом зібралося близько 30 осіб. Вони прибирали листя, замітали, вантажили сміття в трактори, які потім його звідти вивозили.

Зазначимо, що День Гідності та Свободи відзначається 21 листопада. Свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.