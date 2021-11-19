Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Працівники Музею Майдану та комунальні служби Київської міської державної адміністрації зібралися, щоб гуртом прибрати алею, народний меморіал героїв, місце майбутнього музею й територію біля дерев’яної каплиці.

Толока на алеї Героїв Небесної Сотні. 19.11.2021  

Долучитися до толоки могли всі охочі. Загалом зібралося близько 30 осіб. Вони прибирали листя, замітали, вантажили сміття в трактори, які потім його звідти вивозили.

Толока на алеї Героїв Небесної Сотні. 19.11.2021   Толока на алеї Героїв Небесної Сотні. 19.11.2021   Толока на алеї Героїв Небесної Сотні. 19.11.2021   Толока на алеї Героїв Небесної Сотні. 19.11.2021   Толока на алеї Героїв Небесної Сотні. 19.11.2021   Толока на алеї Героїв Небесної Сотні. 19.11.2021   Толока на алеї Героїв Небесної Сотні. 19.11.2021   Толока на алеї Героїв Небесної Сотні. 19.11.2021  

Толока на алеї Героїв Небесної Сотні. 19.11.2021  

Фото: Букви

Зазначимо, що День Гідності та Свободи відзначається 21 листопада. Свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.