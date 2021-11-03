Єрусалимський аукціонний дім Tzolmans виставив на продаж набір штампів, які використовували для татуювання чисел на руках в'язнів концтабору Освенцим. Голова ізраїльського національного меморіалу “Голокост” Яд Вашем Дані Даян розкритикував таке рішення.

Лот з’явився на сайті аукціонного дому.

Вартість набору тату-штамів оцінили 30-40 тисяч доларів. До комплекту входять 14 марок та інструкція від виробника Aesculup щодо брендування великої рогатої худоби.

Однак, Аукціонний дім зазначив, що марки для клеймування великої рогатої худоби були набагато більшими за ті, що входять у набір. Відтак, немає жодних сумнівів у тому, що їх виготовляли для татуювання ув’язнених.

Закриття аукціону заплановане на 9 листопада.

Зауважимо, що цей лот є одним із трьох відомих комплектів, які пережили війну: другий перебуває у військовому музеї в Санкт-Петербурзі, а третій — у концтаборі Освенцим.

Голова ізраїльського національного меморіалу “Голокост” Яд Вашем Дані Даян, повідомила британська служба новин BBC, розкритикував такі дії.



Зокрема, він заявив, що його організація «виступає проти існування ринку єврейських або нацистських предметів часів Голокосту”. ВІн також додав, що “жадібні торговці” служать лише для заохочення такої діяльності.

Як повідомила газета Hamodia, голова Європейської єврейської асоціації рабин Менахем Марголін написав міністру юстиції Ізраїлю і закликав його припинити те, що він назвав “мерзенним продажем”.

Водночас Аукціоніст Меїр Цольман сказав, що продаж покликаний “підвищити обізнаність” про події того часу.