100-річного колишнього охоронця СС судять за вбивство понад 3500 людей у ​​нацистському концтаборі під час Другої світової війни.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Підозрюваний, ідентифікований лише як Йозеф С. зайшов до зали суду на ходунках, його обличчя частково закрите синьою текою, яку тримав його адвокат.

Про початок процесу над ним ЗМІ стало відомо ще у серпні. Сьогодні відбулося перше засідання.

За даними прокуратури, підозрюваний, член воєнізованої СС НСДАП (повна назва – Захисні загони Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії), сприяв загибелі 3518 осіб у концтаборі Заксенгаузен під Берліном у період з 1942 по 1945 рік. Сам підозрюваний звинувачень ніяк не прокоментував.

Йозефа С. звинувачують у сприянні вбивств у концтаборі Заксенхаузен під час Другої світової війни. Попри похилий вік, лікарі сказали, що він частково підлягає переговорам, але порадили обмежувати час засідання до 2,5 годин у день.

Сторона обвинувачення стверджує, що обвинувачений свідомо й охоче допомагав убивати, принаймні, сумлінно виконуючи охоронну службу, яка була бездоганно інтегрована в систему вбивства.

На засіданні були й ті, хто зумів вижити у концтаборі, в якому Йозеф С. був охоронцем.

У 2011 році судовим рішенням роботу в концентраційному таборі вперше було визнано підставою для провини без доказів конкретного злочину.

Заксенхаузен – німецький концтабір, що знаходився на околицях Берліна. Між 1936 і 1945 роками у Заксенхаузені було затримано понад 200 000 осіб — десятки тисяч померли в результаті медичних експериментів, були розстріляні, повішані та отруєні. Деякі в’язні в Заксенгаузені були вбиті з отруйним газом “Циклон-В”, який також використовувався в інших таборах знищення, де мільйони євреїв були вбиті під час Голокосту. Інші в’язні померли від голоду, хвороб, примусової праці та інших причин. Достеменно, скільки людей загинули в концтаборі, невідомо, за приблизними оцінками їх близько 100 000 осіб.

У концтаборі Заксенхаузен були переважно політичні в’язні з усієї Європи, а також радянські військовополонені та частина євреїв. У ньому утримували Степана Бандеру та старшого сина Сталіна.