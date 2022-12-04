Камінь на смарагдовій каблучці Мітці Пердью, дружини магната курячих ферм, у середу в Нью-Йорку буде виставлений на аукціоні Sotheby's. Смарагд має історію понад 4 століття. Усі отримані від продажу кошти підуть на підтримку гуманітарних заходів в Україні.

Про це інформує The New York Times.

У 1988 році Френк Пердью з пропозицією руки та серця подарував Мітці Пердью каблучку зі смарагдом, який дістали з затонулого судна Nuestra Señora de Atocha у 1622 році. 7 грудня його виставлять на аукціон у Нью-Йорку.

Усі кошти, виручені від продажу каблучки, вартість якої, за оцінками Sotheby’s, становить від 50 000 до 70 000 доларів США, будуть передані на підтримку гуманітарних заходів в Україні.

Мітці Пердью відвідала Україну на початку цього року, щоб дізнатися більше про торгівлю людьми – тему, про яку вона пише для журналу Psychology Today. Через повітряні тривоги вона провела свою першу ніч у Києві в бомбосховищі, і це, за словами жінки, стало одним із найзначніших подій у її житті.

“Як має бути людям, які це терплять безперервно, без перепочинку, хоча б пів року?”, – вона сказала. “Через п’ять днів я захотіла зробити більше. А потім почала розмірковувати: “Що я можу зробити, щоб бути найбільш корисною?”. І я подумала: “Я володію чимось, що має історичне значення”.

Судно Nuestra Señora de Atocha відпливло з Гавани до Іспанії 4 вересня 1622 року з вантажем, що включав 180 000 монет, 24 тонни злитків, викарбуваних із болівійського срібла, 125 злитків золота та 32 кілограми грубо огранених смарагдів, видобутих у 17 столітті в Колумбії. До Іспанії судно не дійшло: через день під час шторму воно натрапило на інший корабель і затонуло.

Мел Фішер – шукач скарбів, який з дитинства був одержимий ідеєю знайти затонулий корабель з цінними речами. Задля пошуку судна Nuestra Señora de Atocha він переїхав в інший штат, витратив 15 років життя та втратив сина та невістку, коли їхній човен перекинувся та затонув у 1975 році.

Лише у 1985 році він нарешті знайшов затонулий корабель і підняв скарби, загальна сума яких становить близько 400 мільйонів доларів.