Про це повідомила журналістка Дарія Гірна.
Євген Чуднєцов народився в Макіївці 29 червня 1990 року. Війну на Донбасі він відчув, коли в сусідній під’їзд прилетів снаряд. Військовий приєднався до “Азову” у 2014 році добровільно.
14 лютого 2015 року Чуднєцов потрапив до полону так званої “ДНР”, де його катували та кривдили. Йому не надавали належної медичної допомоги, тому у нього розвився плеврит та його шпиталізували до тюремної лікарні. Його змушували разом з іншими полоненими кіборгами розміновувати поля та прибирати тіла загиблих в донецькому аеропорті.
“Азовець” вже перебував у полоні, коли його матері діагностували важке захворювання. Вона їздила до “ДНР” та просила побачитися з сином, проте щоразу їй відмовляли. Жінка померла так і не побачивши сина, якого вдалося звільнити з полону у 2017 році. Пропагандисти залучали його до пресконференцій, де він сидів з синцями на обличчі, гематомами, зламаними передніми зубами тощо.
“Вони так і не побачилися, вона померла від важкої хвороби. Декілька років тому Євгена обміняли. Це був один з найбільш радісних днів в моїй професії. Ми тоді нарешті познайомилися і відсвяткували його звільнення”, — написала журналістка.
В окупованій частині Донецької області так званий “прокурор” вимагав розстрілу “азовця”. Проте до справи втрутилися міжнародні правозахисні організації, тому вирок змінили.
“На тому недавньому відео з Маріуполя із пораненим у руку бійцем – голос Євгена. Він там з усіма, хто героїчно залишився. Ніколи не думала, що знову буду дуже чекати на його повернення. Почитайте про життя цього хлопця. Голівуд такого не придумає”, — резюмувала Дарія Гірна.
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