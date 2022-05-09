На "Азовсталі" разом з іншими "азовцями" перебуває військовий Євген Чуднєцов. У 2017 році в так званій "ДНР" його засудили до смертної кари, згодом змінивши вирок на 30 років. У 2017 році чоловіка вдалося обміняти разом з іншим 131 полоненим.

Про це повідомила журналістка Дарія Гірна.

Євген Чуднєцов народився в Макіївці 29 червня 1990 року. Війну на Донбасі він відчув, коли в сусідній під’їзд прилетів снаряд. Військовий приєднався до “Азову” у 2014 році добровільно.

14 лютого 2015 року Чуднєцов потрапив до полону так званої “ДНР”, де його катували та кривдили. Йому не надавали належної медичної допомоги, тому у нього розвився плеврит та його шпиталізували до тюремної лікарні. Його змушували разом з іншими полоненими кіборгами розміновувати поля та прибирати тіла загиблих в донецькому аеропорті.

“Азовець” вже перебував у полоні, коли його матері діагностували важке захворювання. Вона їздила до “ДНР” та просила побачитися з сином, проте щоразу їй відмовляли. Жінка померла так і не побачивши сина, якого вдалося звільнити з полону у 2017 році. Пропагандисти залучали його до пресконференцій, де він сидів з синцями на обличчі, гематомами, зламаними передніми зубами тощо.

“Вони так і не побачилися, вона померла від важкої хвороби. Декілька років тому Євгена обміняли. Це був один з найбільш радісних днів в моїй професії. Ми тоді нарешті познайомилися і відсвяткували його звільнення”, — написала журналістка.

В окупованій частині Донецької області так званий “прокурор” вимагав розстрілу “азовця”. Проте до справи втрутилися міжнародні правозахисні організації, тому вирок змінили.