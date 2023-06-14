Дідусь загиблого захисника просить надати онуку звання «Героя України» – створено петицію

Президента Володимира Зеленського просять розглянути петицію про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю спецпідрозділу "Гонор" - Конделю Даніїлу Олексійовичу на псевдо "Вікінг".

Джерело: сайт президента

На початку квітня у війні проти росіян загинув учасник молодіжного руху “Гонор” Данїїл Кондель. Захиснику було усього 21 рік.

Народився і мешкав військовослужбовець у Києві, здобув ступінь Бакалавра у Національному Університеті Фізичного Виховання і Спорту України.

Автор петиції зазначив, що Даніїл — це надзвичайно добра, сильна і смілива людина.

“Людина для якої честь і справедливість завжди були на першому місці. Він був прикладом для своїх побратимів. Товариші по службі згадують його як справжнього лідера із залізною дисципліною. Справжній боєць і герой”.

Військовий загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Зазначена петиція вже набрала більш ніж необхідну кількість підписів для її розгляду.

Водночас історія її створення та збору голосів має свій початок. Рідний дідусь Даніїла самостійно ходив по місту зі світлиною воїна, закликаючи небайдужих долучитися.

Зокрема про зустріч з ним розповіла журналістка, заступниця головного редактора dev.ua Марія Бровінська. На запитання чи може вона чимось допомогти чоловікові, він коротко відповів про загибель онука під Бахмутом та, розгорнувши стиснутий у руці папірець із посиланням, закликав підписати створену петицію.