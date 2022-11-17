Про це йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.
“Під час війни АРМА отримало в управління активи відомої мережі АЗС “Глуско”, які згодом за підтримки Кабінету міністрів України передало управителю”, – йдеться у повідомлення.
А також зазначається, що зараз мережа працює під новим брендом “U.Go” та постійно розширює перелік АЗС на території різних регіонів України, у тому числі тих областей, на території яких відбуваються активні бойові дії.
“Завдяки зусиллям управителя, сьогодні арештоване майно приносить користь енергоринку та забезпечує потреби споживачів у пальному”, – повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА Дмитро Жоравович.
За його словами, під брендом “U.Go” вже працює 46 автозаправних станцій та суміжних інфраструктурних об’єктів, які сумарно забезпечують роботою 560 працівників, і буквально з кожним днем мережа розширює перелік працюючих
об’єктів.
Нагадаємо, у травні цього року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів мережі АЗС “Глуско”. Управителем активів було визначено ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг”, з яким АРМА надалі уклало строковий договір управління.
- У липні 2021 року працівники Державної фіскальної служби (ДФС) і Служби безпеки України (СБУ) перевірили діяльність мережі автозаправних станцій Glusco та повідомили, що вона не працює.
- У червні 2021 року Державна фіскальна служба повідомила про арешт корпоративних прав 28 компаній, пов’язаних із діяльністю АЗС Glusco.