Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів отримало активи мережі автозаправних станцій "Глуско", які передало управителю й зараз мережа працює під новим брендом "U.Go".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.

“Під час війни АРМА отримало в управління активи відомої мережі АЗС “Глуско”, які згодом за підтримки Кабінету міністрів України передало управителю”, – йдеться у повідомлення.

А також зазначається, що зараз мережа працює під новим брендом “U.Go” та постійно розширює перелік АЗС на території різних регіонів України, у тому числі тих областей, на території яких відбуваються активні бойові дії.

“Завдяки зусиллям управителя, сьогодні арештоване майно приносить користь енергоринку та забезпечує потреби споживачів у пальному”, – повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА Дмитро Жоравович.

За його словами, під брендом “U.Go” вже працює 46 автозаправних станцій та суміжних інфраструктурних об’єктів, які сумарно забезпечують роботою 560 працівників, і буквально з кожним днем мережа розширює перелік працюючих

об’єктів.

Нагадаємо, у травні цього року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів мережі АЗС “Глуско”. Управителем активів було визначено ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг”, з яким АРМА надалі уклало строковий договір управління.