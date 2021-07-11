Працівники Державної фіскальної служби (ДФС) і Служби безпеки України (СБУ) перевірили діяльність мережі автозаправних станцій Glusco та повідомили, що вона не працює.

Про це розповіла пресслужба ДФС у Facebook.

“Співробітники ДФС спільно зі СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора провели комплекс одночасних слідчих дій на 106 об’єктах мережі в 15 регіонах країни. За результатами огляду правоохоронці встановили та зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений”, – заявили у ДФС.

Фото: ДФС

Будь-які неправомірні дії оцінять належно, пообіцяло відомство.

Раніше Державна фіскальна служба повідомила про арешт корпоративних прав 28 компаній, пов’язаних із діяльністю АЗС Glusco.

У березні 2021 року СБУ та ДФС провели масштабну спецоперацію на заправках, нафтобазах та інших об’єктах мережі Glusco, за результатами якої силовики заявили про викриття схеми реалізації на ній неякісних нафтопродуктів.

За версією слідства, з Росії через море незаконно завозилось паливо Євро-4, яке на нафтобазах змішували з паливом для реактивних двигунів, штучно отримуючи паливо Євро-5. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн гривень.

“Глуско” є дочірньою компанією швейцарської Glusco Energy S.A., яка, своєю чергою, входить до групи Proton Energy Group S.A. Керівником останньої є ізраїльський бізнесмен Нісан Мойсеєв, якого ЗМІ пов’язують з Віктором Медведчуком.