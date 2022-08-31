На Burning Man 2022 створили «Тризуб Свободи» на підтримку України: фото

Про це йдеться в дописі учасниці Елеонори Ромувої в Instagram.
Інсталяція створена з фанери та має висоту майже 5 метрів: “Сьогодні тризуб – це символ єдності та свободи. Символ наполегливості та цілеспрямованості, символ боротьби за свободу та демократію”, – зазначили автори “Freedom Trident” (Тризубу Свободи).
До прикладу, минулого року на оглядовому майданчику поряд з Аркою дружби народів в Києві встановили скульптуру Merman, яку готували до щорічного фестивалю Burning Man. Скульптура мала відправитися на щорічний фестиваль в Неваді, США. Утім через пандемію коронавірусу фестиваль другий рік поспіль скасовували.
ДОВІДКА. Burning Man — це щорічний івент, присвячений сучасному мистецтву, який проводиться в пустелі Блек Рок в штаті Невада (США). Зазвичай він триває вісім днів — з останнього понеділка серпня до першого понеділка вересня, коли США святкують День Праці.
- У 2018 році на фестивалі сучасного мистецтва Burning Man 2018 було представлено два українських кемпи — “Kurenivka” і “Borsch”.
- У 2018 році фестиваль сучасного мистецтва Burning Man відбувся в пустелі Блек-Рок, що в штаті Невада.
- У центрі столиці України створили мурал “Привид Києва”, присвячений українським льотчикам.