На Burning Man 2022 створили «Тризуб Свободи» на підтримку України: фото

Про це йдеться в дописі учасниці Елеонори Ромувої в Instagram.

Інсталяція створена з фанери та має висоту майже 5 метрів: “Сьогодні тризуб – це символ єдності та свободи. Символ наполегливості та цілеспрямованості, символ боротьби за свободу та демократію”, – зазначили автори “Freedom Trident” (Тризубу Свободи).

До прикладу, минулого року на оглядовому майданчику поряд з Аркою дружби народів в Києві встановили скульптуру Merman, яку готували до щорічного фестивалю Burning Man. Скульптура мала відправитися на щорічний фестиваль в Неваді, США. Утім через пандемію коронавірусу фестиваль другий рік поспіль скасовували.

ДОВІДКА. Burning Man — це щорічний івент, присвячений сучасному мистецтву, який проводиться в пустелі Блек Рок в штаті Невада (США). Зазвичай він триває вісім днів — з останнього понеділка серпня до першого понеділка вересня, коли США святкують День Праці.