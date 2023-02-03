Зображення: ch.npu.gov.ua

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Черкаській області.

Відтак, зловмиснику повідомили про підозру у незаконному заволодінні трьох автомобілів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У лютому 2022 року жителька Умані повідомила про незаконне заволодіння її трьох ретро-автомобілів: Mercedes-Benz 170 V, Mercedes-Benz 540 К, 1938 року випуску, та ГАЗ 21, 1965 року випуску.

Зображення: ch.npu.gov.ua

Для розшуку транспортних засобів та осіб, які можуть бути до цього причетні, правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів і оперативно встановили підозрюваного. Ним виявився 45-річний місцевий мешканець. Чоловік проник до гаражного приміщення та, скориставшись послугами евакуатора, вивіз транспортні засоби.

Зображення: ch.npu.gov.ua

За даними Нацполіції, одне із викрадених авто, поліціянти знайшли на території міста Умані. Інші два — виявили та вилучили у селі Піківець Уманського району.

За словами слідчої Анни Терновської, працівники уманського райуправління, під час досудового розслідування, провели санкціоновані обшуки та зібрали речові докази, які були направлені на експертизи.

Зображення: ch.npu.gov.ua

“Висновки експертів, які ми отримали нещодавно, підтвердили причетність 45-річного уманчанина”, — зазначила слідча Анна Терновська. Отже, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Зараз триває слідство.