У Черкаській області поліціянти викрили жителя Умані, який викрав три ретро-автомобілі, та повідомили йому про підозру.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Черкаській області.

Відтак, зловмиснику повідомили про підозру у незаконному заволодінні трьох автомобілів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У лютому 2022 року жителька Умані повідомила про незаконне заволодіння її трьох ретро-автомобілів: Mercedes-Benz 170 V, Mercedes-Benz 540 К, 1938 року випуску, та ГАЗ 21, 1965 року випуску.

Для розшуку транспортних засобів та осіб, які можуть бути до цього причетні, правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів і оперативно встановили підозрюваного. Ним виявився 45-річний місцевий мешканець. Чоловік проник до гаражного приміщення та, скориставшись послугами евакуатора, вивіз транспортні засоби.

За даними Нацполіції, одне із викрадених авто, поліціянти знайшли на території міста Умані. Інші два — виявили та вилучили у селі Піківець Уманського району.

За словами слідчої Анни Терновської, працівники уманського райуправління, під час досудового розслідування, провели санкціоновані обшуки та зібрали речові докази, які були направлені на експертизи.

“Висновки експертів, які ми отримали нещодавно, підтвердили причетність 45-річного уманчанина”, — зазначила слідча Анна Терновська. Отже, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Зараз триває слідство.