У Міністерстві охорони здоров'я України попередили, що на дні Каховської ГЕС - яку напередодні підірвали російські окупанти - могло бути чимало небезпечних для здоров'я речовин, які можуть опинитись у криницях та відкритих водоймах затоплених населених пунктів.

Джерело: МОЗ України

У відомстві наголосили, що хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС.

На місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.

У МОЗ також опублікували правила для зниження ризику інфекційних захворювань на уражених територіях. Серед них:

Пийте тільки бутильовану або привізну воду.

Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і

водопровід, призначений для технічних цілей.

Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мийте руки з милом.

Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Також у МОЗ попередили, що наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах Запорізької області через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби.

Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм.

В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

“У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря”, – наголосили у міністерстві.