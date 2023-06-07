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Джерело: МОЗ України

У відомстві наголосили, що хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС.

На місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.

У МОЗ також опублікували правила для зниження ризику інфекційних захворювань на уражених територіях. Серед них:

  • Пийте тільки бутильовану або привізну воду.
  • Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і
  • водопровід, призначений для технічних цілей.
  • Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!
  • Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).
  • Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).
  • Ретельно мийте руки з милом.
  • Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Також у МОЗ попередили, що наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах Запорізької області через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби.

Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм.

В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

“У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря”, – наголосили у міністерстві.