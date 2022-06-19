Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

О 09:24 наслідок влучання ракети вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. На місці подій були рятувальники, які вже 14-ту годину поспіль вели боротьбу з пожежею, яку спричинила ракетна атака РФ.

Внаслідок вибуху один рятувальник загинув, ще двоє госпіталізовані з опіками.

Загалом внаслідок учорашньої ракетної атаки 13 осіб постраждали, одна людина – загинула.

“Ця атака наробила багато біди”, – констатує Резніченко. Він додав: “Але як би вони по нас не стріляли — ми вистоїмо. Ми знищимо цю наволоч і відбудуємо все, чого вони посміли торкнутися”.