Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
О 09:24 наслідок влучання ракети вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. На місці подій були рятувальники, які вже 14-ту годину поспіль вели боротьбу з пожежею, яку спричинила ракетна атака РФ.
Внаслідок вибуху один рятувальник загинув, ще двоє госпіталізовані з опіками.
Загалом внаслідок учорашньої ракетної атаки 13 осіб постраждали, одна людина – загинула.
“Ця атака наробила багато біди”, – констатує Резніченко. Він додав: “Але як би вони по нас не стріляли — ми вистоїмо. Ми знищимо цю наволоч і відбудуємо все, чого вони посміли торкнутися”.
- Нагадаємо, у Вишгородському районі Київської області силами протиповітряної оборони було збито ворожий об’єкт – який саме, поки що невідомо.
- Розпочалася сто шістнадцята доба протистояння повномасштабному російському вторгненню. Ворог веде штурмові дії у кількох напрямках, але ЗСУ їх відбивають. Зокрема, війська РФ ведуть штурм у напрямку Оріхове – Гірське, бойові дії тривають. Штурм же у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили.