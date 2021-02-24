На Донбасі бойовик з ножем напав на українського військового

Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.
Відомо, що бойовик скоїв напад на українського військового, який ніс чергування на спостережному посту. В ході затримання противник наніс військовослужбовцю легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта.
Крім того, 24 лютого окупанти здійснили чотири порушення режиму припинення вогню в напрямку позицій Збройних Сил України. В передмісті Авдіївки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а також ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Поблизу Мар’їнки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Південного – зі стрілецької зброї.
“Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ у Луганській області загинув мирний мешканець.
- 23 лютого на Донбасі унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець. Ще двоє отримали поранення (зокрема, одного з воїнів поранив ворожий снайпер).