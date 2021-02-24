На Донбасі бойовик з ножем напав на українського військового

У середу, 24 лютого, неподалік населеного пункту Чермалик Донецької області бойовик так званої “ДНР” намагався проникнути на українські позиції та поранив українського воїна.

Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Відомо, що бойовик скоїв напад на українського військового, який ніс чергування на спостережному посту. В ході затримання противник наніс військовослужбовцю легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта.

Крім того, 24 лютого окупанти здійснили чотири порушення режиму припинення вогню в напрямку позицій Збройних Сил України. В передмісті Авдіївки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а також ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Поблизу Мар’їнки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Південного – зі стрілецької зброї.

“Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ у Луганській області загинув мирний мешканець.