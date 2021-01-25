Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. В результаті інциденту поранено одного бійця.

Про це у Telegram повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Повідомляється, що інцидент стався близько 12:00 в районі Золотого Луганської області. В результаті військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, йому надали медичну допомогу, стан важкий.

“Українська сторона СЦКК з допомогою координаційного механізму ініціювала “режим тиші” і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ”, – йдетьс у повідомленні.