Про це у Telegram повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).
Повідомляється, що інцидент стався близько 12:00 в районі Золотого Луганської області. В результаті військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, йому надали медичну допомогу, стан важкий.
“Українська сторона СЦКК з допомогою координаційного механізму ініціювала “режим тиші” і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ”, – йдетьс у повідомленні.
- У четвер, 21 січня, російський снайпер у зоні проведення Операції об’єднаних сил застрелив українського військового.
- 20 січня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті був поранений український військовослужбовець.
- 11 січня на Донбасі внаслідок обстрілу в районі населеного пункту Піски загинув військовий ЗСУ.