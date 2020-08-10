За минулу добу, 9 серпня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я. При цьому вже п’ятнадцяту добу поспіль серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомили у пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Зокрема, 2 ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар’їнки. Неприцільні постріли не несли загрози життю і здоров’ю, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, вчора відмічено ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Також на Приазов’ї, зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування. Українські засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 10 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.