Про це повідомили у пресслужбі операції Об’єднаних сил.
Зокрема, 2 ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар’їнки. Неприцільні постріли не несли загрози життю і здоров’ю, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
Крім того, вчора відмічено ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.
Також на Приазов’ї, зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування. Українські засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.
Від початку поточної доби, 10 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
- Як відомо, режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі розпочався з 00:01 понеділка, 27 липня. Він був порушений противником вже через 20 хвилин після початку.
- За даними розвідки, протягом першого тижня “режиму тиші” на Донбасі Росія перекинула на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки і близько 30 вантажних автомобілів зі зброєю.