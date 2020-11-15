За добу 14 листопада на Донбасі проросійські бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил в Facebook.

“У районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися поруч Водяного, що на Приазов’ї. На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки”, – йдеться в повідомленні.

Українські військові дали відповідь бойовикам, після чого режим тиші було відновлено. Бойових втрат і поранень серед українських захисників внаслідок ворожих пострілів не було.