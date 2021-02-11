Бойовики обстріляли українські позиції з кулемета в районі Новомихайлівки на Донбасі, один український військовий загинув.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.

Трагедія сталася близько 20:45 11 лютого. Це друга жертва в лавах ЗСУ за добу.

“Сьогодні, 11 лютого, близько 20.45 в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув”, – йдеться у повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ було надано адекватну відповідь.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

Варто зазначити, що за минулу добу, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї, внаслідок чого отримав вогнепальне поранення український воїн.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.