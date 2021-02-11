Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.
Трагедія сталася близько 20:45 11 лютого. Це друга жертва в лавах ЗСУ за добу.
“Сьогодні, 11 лютого, близько 20.45 в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув”, – йдеться у повідомленні.
На обстріл російсько-окупаційних військ було надано адекватну відповідь.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.
Варто зазначити, що за минулу добу, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.
Зокрема, неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї, внаслідок чого отримав вогнепальне поранення український воїн.
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.
- У суботу, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час висування на позиції троє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників загинули.