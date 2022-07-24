“З поваги до сімей у цей важкий час – ми більше нічого не маємо”, — сказав речник.

У лавах ЗСУ воюють іноземні добровольці, зокрема – американці, попри попередження не брати до рук зброю.

Також офіційний речник Держдепу прокоментував ситуацію з двома іншими громадянами США, які опинилися в російському полоні. Він закликав російську сторону “виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо поводження з усіма особами, захопленими під час бойових дій у лавах ЗСУ, як із військовополоненими”.

Речник наголосив, що американська сторона перебуває в контакті з українською і російською владою з цього питання.