Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Адміністрація США була на зв’язку з сім’ями загиблих і надавала “усю можливу консульську допомогу”, заявив речник Держдепу. Прессекретар відмовився повідомити більше подробиць загибелі громадян країни.
“З поваги до сімей у цей важкий час – ми більше нічого не маємо”, — сказав речник.
У лавах ЗСУ воюють іноземні добровольці, зокрема – американці, попри попередження не брати до рук зброю.
Також офіційний речник Держдепу прокоментував ситуацію з двома іншими громадянами США, які опинилися в російському полоні. Він закликав російську сторону “виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо поводження з усіма особами, захопленими під час бойових дій у лавах ЗСУ, як із військовополоненими”.
Речник наголосив, що американська сторона перебуває в контакті з українською і російською владою з цього питання.
- Раніше громадянин Сполучених Штатів Америки Віллі Джозеф Кансел загинув в Україні. Колишній морський піхотинець приєднався до українських воїнів у протистоянні з російським агресором.
- 12 червня у боях за Україну загинув військовий із Великої Британії Джордан Ґетлі. Він загинув під час битви за Сєвєродонецьк (Луганська область).